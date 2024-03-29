Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni provoke eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.