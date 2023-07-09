Erzurum'da okuyan meslek liseli öğrenciler Viyana ve Bükreş'e staja gitti

Erzurum'da bulunan Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, "gaz altı kaynakçılığı" ile ilgili Viyana ve Bükreş'te staj görecek.

Erzurum'da bulunan Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, "gaz altı kaynakçılığı" ile ilgili Viyana ve Bükreş'te staj görecek.

Erasmus+Projesi kapsamında hazırlanan "gaz altı kaynakçılığı" stajı kapsamında, refakatçi öğretmenler eşliğinde 16 öğrencinin bir kısmı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bir kısmı ise Romanya'nın başkenti Bükreş'e doğru yola çıktı.

Burada 3 hafta boyunca staj yapacak öğrenciler, gaz altı kaynakçılığı, çeşitleri, güvenlik önlemlerini öğrenip staj sonunda "Europass" belgesi sahibi olacak.

Öğrenciler, aynı zamanda bu alanda son teknolojik gelişmelere de uzak kalmadan mesleki bilgi ve yeterliliklerini artıracak.

Okul Müdürü Ebru Yürekseven, yazılı açıklamasında, kendi okulları tarafından hazırlanan proje ile öğrencilerin Avrupa'da staj imkanı bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Refakatçi öğretmelerin yanı sıra 2 öğretmenimiz de Viyana'da işbaşı eğitimi yapacak. Piyasada istihdam edilecek personelde gaz altı kaynakçılığı eğitimlerinin üst seviyelerde olması istenilmekte; piyasa ihtiyacını karşılayacak kalifiye elemanlar bu proje ile istenilen nitelikte Avrupa tecrübesi kazanmış eleman haline gelecek. Öğrencilerin staj sonunda elde edecekleri 'Europass' belgesi sayesinde istihdamları da artacak. Ayrıca eğitimleri sırasında İngilizce dil eğitiminin ve bir yabancı dil öğrenmenin önemini de kavrayacaklar."

Yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen ve projenin yazım ve uygulama aşamasında görev alan öğretmenlere teşekkür eden Yürekseven, proje kapsamında öğretmenlerin bu alanda son teknolojik gelişmelere uzak kalmadan mesleki bilgi ve yeterliliklerini artıracaklarını ifade etti.