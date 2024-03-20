Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Erzurum'da jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam etti.

Ekipler, bu kapsamda, 2 elektronik sigara dolum makinası, 10 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 50 kilo kaçak tütün, 10 bandrolsüz puro, 20 sigara likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.