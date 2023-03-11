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Erzurum'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

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Erzurum'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına önlem olarak tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı kentte, büyükbaş hayvanları aşılamak için çalışma yürüttü.

Kırsaldaki mahallelere ve besi çiftliklerine giden ekipler, ahırlarda dezenfekte çalışmasının ardından şap aşısı yaptı.

Kentte, yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Güncel Haberler

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