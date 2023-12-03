Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri araca hasar verdi
Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde bir apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araca hasar verdi. Olayda ön ve arka camları kırılan ve tavanında çökme meydana gelen aracın sahibi korku yaşadı.
Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasar oluşturdu.
Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İmam Pınarı Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, sıcak havanın etkisiyle eriyerek apartman önünde park halindeki 06 BU 6715 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Ön ve arka camları kırılan ve tavanında çökme meydana gelen aracın sahibi Ali Eren Ç, olay yerinde korku yaşadı.
Hasar oluşan otomobilde kimsenin olmadığı öğrenildi.