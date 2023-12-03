Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri araca hasar verdi

Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri araca hasar verdi

3 Aralık 2023 15:31 Son Güncelleme: 15:32 Abone Ol

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde bir apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araca hasar verdi. Olayda ön ve arka camları kırılan ve tavanında çökme meydana gelen aracın sahibi korku yaşadı.