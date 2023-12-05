Haberler ›› Güncel ›› Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkisi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkisi

5 Aralık 2023 09:57 Son Güncelleme: 09:58 Abone Ol

Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bina çatılarında buz sarkıtları, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan'da buzlanma ve sis meydana geldi. Kars'ta ise araç camları buz tuttu ve bitki, ağaçlarda kırağı oluştu.