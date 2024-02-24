Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Berat Kandili programları düzenlendi

Erzurum, Ardahan ve Kars'taki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardahan'da da Berat Kandili dolayısıyla camilere gelenler, namaz kılarak dua etti. Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki camilerde de dua edildi, cami çıkısında lokma dağıtıldı.