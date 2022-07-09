Erzincan İliç'teki Altın Madeni Hakkında "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" ile İlgili Suç Duyurusu: "Siyanürün İçerisinde Çalıştırıyorlar.

TAMER ARDA ERŞİN

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu, İliç'teki Çöpler Altın Madeni'ni işleten şirket hakkında; "işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almadan siyanürü temizleme işleminde çalıştırdığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Cezayiroğlu'nun suç duyurusuna eklediği görüntülerde, bir iş makinası operatörünün; "İznimizi, rızamızı sormadan siyanürün içerisinde çalıştırıyorlar bizi. Şu anda baş ağrısından kafamızı kaldıramıyoruz" dediği görüldü.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketine ait maden sahasında çekilen siyanür sızıntısının yaşandığına dair görüntülerle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na; şirket ve şirket yetkilileri hakkında, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, çevrenin kasten kirletilmesi" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Cezayiroğlu, savcılığa maden sahasında 26 Haziran 2022 tarihinde çekildiğini belirttiği görüntüleri de sundu.

"ŞU BİRİKİNTİLER KOMPLE SİYANÜR"

Bir iş makinası operatörünün, şu sözleri görüntülere yansıdı:

"Erzincan İliç Anagold Maden'de patlayan siyanürü şu anda bize temizletiyorlar. Şu birikintiler komple siyanür. Köpüklerden de anlaşılıyor zaten su yüzeyindeki.

Şu anda görevli arkadaş geldi, bize işleri yaptıran. Bu gördüğünüz alan komple siyanür. Açık alana dağılan, patlayan siyanür. Şu anda yola serilen, doğaya serilen siyanürler toplanıyor greyderler yardımı ile. Bize de yüklememiz için görev verecekler. Şu anda önümdeki toplanmış malzeme siyanür. Siyanür karışımı toprak.

Şu anda toplanmış, siyanürlü toprağı yükleyeceğim ve arkadaşlara öncülük yapacağım. Götürecekler. Ne yazık ki, maalesef siyanür topraklarımızda. Bu da bir diğer görevli araç. Tarih 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 11.39. Arkadaşlar yere dökülen, patlayan siyanürü toplattırdılar greyderlerle bu alanda. Daha sonrasında toprakla karıştırıp, yoğunlaştırdılar.

"TEHLİKELİ ALANDA ÇALIŞTIĞIMIZI DA SÖYLEMİYORLAR"

Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Hangi alanda çalıştığımız, tehlikeli alanda çalıştığımızı da söylemiyorlar. Şu anda şu gösterdiğim alandaki köpüklü alan menfezin içerisi, siyanür. Kimse açıklama yapmıyor. Türkiye topraklarında yasak olan bir kimyasal topraklara veriliyor ve önlem alınmıyor. Biz çalışanları da iznimizi, rızamızı sormadan siyanürün içerisinde çalıştırıyorlar bizi. Şu anda baş ağrısından kafamızı kaldıramıyoruz."

Cezayirlioğlu'nun suç duyurusunda, işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırıldığı kaydedilerek, şunlar belirtildi:

"Menfezlerin siyanürle dolduğu -taştığı görülmektedir. Görüntülerdeki menfezler siyanür taşımak veya muhafaza etmek için yapılmamıştır. Aksine yapılış amacı yağmur suyunun maden sahasında bir taşkına yol açmaması ve siyanürlü alanlara yağmur suyunun karışmaması için yağmur suyunun toplanarak Fırat Nehri'nin Karasu koluna ve Karasu Barajı'na akıtmaktır. Ancak kamera kaydında açıkça görüldüğü üzere yağmur suyunu Fırat'a taşımak için yapılmış menfez siyanür taşkınıyla dolmuştur. Bu durumda menfezleri dolduracak kadar fazla akmış olan siyanürün bu menfezler vasıtasıyla olay yerinden 200 metre uzaktaki Fırat Nehir ve barajına karıştığı aşikardır.

Şüpheli şirket görüntülerde aktarıldığı üzere 25 Haziran 2022 Cumartesi saat 23.40'ta menfezlerde biriken siyanürü toprakla karıştırıp yoğunlaştırmış, siyanürü mevzuata aykırı şekilde greyderlerle toplatmış, İş Kanunu'na ve sosyal güvenlik mevzuatına aykırı fiillere işçileri zorlayarak zorla çalıştırmış, işçileri iş güvenliğine aykırı bir şekilde gerekli koruyucu ekipman olmaksızın çalıştırarak can güvenliklerini tehlikeye sokmuş ve siyanürlü toprağı nerede olduğu bilinmeyecek şekilde toplayarak ortadan kaybetmiştir. Nitekim görüntüdeki işçi camı bile açamadığını, baş ağrısından yıkılmak üzere olduğunu ifade etmektedir. Bu siyanürlü atık toprağın nerede olduğu belli değildir."

ANKA / Güncel