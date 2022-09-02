Erzincan gündem haberi | Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Erzincan haberi: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Çatalçam Refahiye Erzincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan gündem haberi | Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.