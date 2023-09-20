Erzincan'da yapılan çalışmalarda 16 kişi yakalandı ve el bombası ele geçirildi

Erzincan'da yapılan çalışmalarda aranması bulunan 16 kişi yakalanırken 2 adet el bombası ele geçirildi. Ayrıca, 343 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 82 kaçak göçmen yakalandı ve 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, asayiş, terör ve narkotik olaylarına karşı çalışmaların tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 16 kişi yakalanırken 2 adet el bombası ele geçirildi.

Erzincan'da mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, her zaman her yerde güvenlik güçlerinin varlığını hissettirmek için 1-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 343 şahsa adli-idari işlem yapılarak 82 kaçak göçmen yakalandı. 11 şahıs gözaltına alındı. 16 aranan şahıs yakalanarak,153 iş yeri kontrol edildi. 20 bin 462 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 153 işyeri kontrol edilerek, 4 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 47 adet mermi, 2 adet el bombası, 499 gram Afyon sakızı, 4 bin 315 gram esrar, 5 bin 962 gram sentetik ecza, 770 paket kaçak sigara, 12 bin 600 gram eroin, 24 gram metamfatamin, 29 adet emita, 5 kilogram nargile tütünü, 6,14 gram skank ele geçirildi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirilerek Emniyetten yapılan açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." denildi. - ERZİNCAN