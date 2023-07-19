Erzincan'da Çakarlı Gelin Arabasına Cezai İşlem

Erzincan'da trafik akışını yavaşlatan ve 'çakarlı' olduğu belirlenen gelin arabasının sürücüsüne ceza kesildi. Şeker Fabrikası önünde durdurulan araçta yapılan inceleme sonucunda sürücü hakkında cezai işlem uygulanarak çakar tertibatının sökülmesi tebliğ edildi.