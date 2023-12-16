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Erkek Şiddetinden Hayatını Kaybeden Nursena Kozan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Nursena Kozan'ın cenazesi, annesi ve kadınlar tarafından taşındı. Kozan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kozan'ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı.

Tandoğan Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan'ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, Kozan'ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır? ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı. Nursena Kozan'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka Sincan Kozan Haberler

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