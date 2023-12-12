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Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

12 Aralık 2023 10:31 Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.