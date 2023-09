Erdoğan: 'Gençlerin demokrat dedesi' maskesi takanların nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz

İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in üçüncü günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Partili İzmir milletvekilleri, ziyaretçiler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında "Dünya lideri Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılandı. TEKNOFEST'te gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başkaları ne yaparsa yapsın, hangi ihtiraslar peşinde koşarsa koşsun, biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde 'gençlerin demokrat dedesi' maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz. Daha düne kadar dürüstlükten, şeffaflıktan bahsedenlerin iktidar uğruna birbirlerine nasıl yalan söylediklerini de hep beraber takip ediyoruz. Gençlerimiz de hayal kırıklığına yol açan bu utanç sahnelerine rağmen biz siyasete güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız. Özellikle siz gençlerimize karşı daima harbi ve hasbi davranacak, aramızdaki gönül bağının sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL İZMİR SANA GELDİM'

İzmir'i selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini, özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Pazartesi günü 11'inci vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle andığımız Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor: 'Gezdim tüm dünyayı gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin, güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan, unutamaz görüp geçen, gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim.' Biz de Hindistan'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bizleri aydınlık yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize, programın katkısına icra veren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

'2 MİLYONU AŞKIN GENCİMİZ TEKNOFEST'E SAHİP ÇIKTI'

"Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmamızın heyecanı içerisindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir. TEKNOFEST coşkusundan TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla 'Tek bir il yerine TEKNOFEST'i 3 ilimizde tertipleyelim' dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİNİ TECRÜBE ETME FIRSATINI KAÇIRMAYIN'

İzmirli gençlerin de diğer illerde olduğu gibi TEKNOFEST'e yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan, her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. İzmirli gençlerimizle birlikte, çevre şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet ediyorum. Gelin dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun. Çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün" açıklamalarında bulundu.

'İLERİ TEKNOLOJİYİ 10 BİN KİLOMETRE UZAKTAN ARAYANLARI DA DAVET EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmirli kardeşlerimizi davet ederken; elbette şehrimizin yeni veya eski milletvekillerini de unutmuyoruz. İleri teknolojiyi ülkemiz yerine ta 10 bin kilometre uzaktan arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük 'TEKNOFEST molası' vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünleri görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, ANKA, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, ATAK ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan, güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahsun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Merhum Abdürrahim Karakoç ne güzel söylemiş, 'İzmir'in sağından, Van'ın solundan, Erzurum, Edirne, Hatay yolundan kapı kapı tekmil Anadolumdan, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Evet burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var'" dedi.

'PARILDAYAN GÖZLERİNDE YARININ GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ GÖRÜYORUM'

"Rabbime bizlere bugünleri görmeyi nasip ettiği için hamd ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"'Yapamazsınız' diyenlere inat 'Biz yaparız' diyen, imkansız görülen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren, bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösteren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bize vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız. Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbni Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebisi'siniz. Sizler Nuri Demirağlar'ın, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin ideallerini gerçekleştirecek nesilsiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi inşallah sizler omuzlayacak, hak ettiği yere inşallah siz taşıyacaksınız. Kendi öz yurdunda parya muamelesi gören milletimizi elinden tutup ayağa kaldıracak kuşak yine sizlersiniz. Ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak sizin parıldayan gözlerinde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum. Sizlere üstat Necip Fazıl'ın şu eşsiz mısralarıyla seslenmek istiyorum; 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es'. Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Sizlerin başarıları milletimizle birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardında özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor. Rabbim hiçbirimizin ayağına taş değdirmesin."

'BİZ ARTIK SİZİN ZAMANINIZIN MİSAFİRLEYİZ'

Gençlere yönelik konuşmasında 40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatımız boyunca Türkiye'ye hizmet etmenin, eser kazandırmanın, ülkemizin önündeki taşları, mayınları temizlemenin mücadelesini verdik. Siyaset yolculuğumuzun tüm safhalarında hep gençlerle beraber yürüdük. Gençlerin yoldaşı, yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duyduk. Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettim. Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi harf oyunlarıyla, ideolojik at gözlükleriyle tanımlamaya çalışanlara asla prim vermedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ne yapıyorsak sizin için istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda bitirdiğimiz ve verdiğimiz bütün mücadelelerin amacı size daha güçlü, daha itibarlı, daha yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir. Biz artık sizin zamanınızın misafirleyiz" dedi.

'HİZMET ÇITAMIZI SÜREKLİ YUKARI TAŞIDIK'

Türkiye'yi savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden öncekilerin bedel ödeyerek bizlere bıraktığı emaneti Allah'a hamdolsun 40 yıldır onurla, vakarla taşıdık ve bugünlere geldik. Bugün burada Türkiye'yi savunma sanayi başta olmak üzere, her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76'dan 208'e, yurt kapasitemizi 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayımızı 9'dan 464'e, ARGE merkezi sayımızı sıfırdan bin 289'a, tasarım merkezi sayımızı sıfırdan 324'e, TEKNOPARK sayımızı 2'den 98'e çıkardık. Sadece İzmir'de 11 bin 687 derslik inşa ettik. Şehrimizde 26 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İlimizde 3'ü devlet toplam 4 yeni üniversite kurduk. İzmir'e 4 TEKNOPARK kazandırdık. Güncel rakamlarla İzmir'e yaptığımız kamu yatırımlarının tutarı 225 milyar liradır. Ülkemiz genelinde teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için 81 ilimizde toplam 100 Dene-Yap teknoloji atölyesi kurduk. Uzmanlaşmayı teşvik etmek gayesiyle 12 bin öğrencimizi lisansüstü eğitim yapmaları için burslu olarak yurt dışına gönderdik. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice işe, yatırıma, reforma ve projeye imza attık. Bunlarla yetinmiyoruz. Hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıdık" ifadelerini kullandı.

'SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaralarını sararken diğer taraftan gençlerimize olan sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Gençler depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen size mahcup olmamak adına gereken fedakarlığı sergiledik. Son kabine toplantımızda gençlerimize yeni müjdeler verdik. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize seçim döneminde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 GB'lik internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında meclise sunuyoruz. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Deprem mağduru gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Aldığımız kararların siz gençlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'TESLA'YI DA ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİK'

Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji araçlarının yaygınlaştırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya merkezinde inovasyon, yapay zeka ve robotik teknolojilerin bulunduğu çok farklı bir yere doğru gidiyor, biz de Türkiye olarak bu yarışta geri kalmamaya çalışıyoruz. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi 2021 yılında yayınladık. Dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda, kamu hizmetlerinde dijital teknoloji araçlarını yaygınlaştırıyoruz. Elektronik devlet uygulamamızda 7 bin 300 hizmet sunuluyor. Şu an yaklaşık 64 milyon insanımız elektronik devlet kapısını kullanıyor. Gerek etkinliği ve yaygınlığı, gerekse sunulan hizmetler bakımından Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk. Şu an dünyanın gelişmiş denilen ülkelerinde bile sıraya girerek yapılabilen işlerin çoğunu bizim insanımız telefonu veya bilgisayarından elektronik devlet kapısını kullanarak saniyeler içinde halledebiliyor. Birileri hala akıl almaz iddialarla karalama kampanyalarını sürdürse de ilk yerli elektrikli aracımız TOGG'un üretimi artarak devam ediyor. Geçen haftaki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizde 'Rekabet iyidir' diyerek TESLA'yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik. Hava gücümüzle çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. İnşallah Kızılelma'nın da envantere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz. 'Kaan' ismini verdiğimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Akıncı ve Aksungur SİHA'larla Silahlı İnsansız Hava Araçları'ndaki hakimiyetimizi pekiştirdik. Bunların haricinde savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Dünyadaki ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu denizlerimizde bayrağımızı gururla dalgalandırıyor" açıklamalarında bulundu.

'KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK'

İhracatın da katlanarak arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır. Nasıl bu alandaki ihracatımızı 248 milyon dolardan geçen sene 4,5 milyar dolara çıkardıysak, inşallah bu rakamların üstünü de yakalayacağız. Diğer alanlarda olduğu gibi savunmada da 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşana kadar gece-gündüz demeden çalışacağız. Son seçimlerde milletimize güven tazelemesiyle Türkiye'nin savunma atılımlarına dokunmaktan özellikle kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. İktidara giden yolu milletin iradesi yerine FETÖ'den PKK'ya terör örgütleri ile iş birliğinden arayanlara asla unutamayacakları bir ders verdik. Tavrımızı özellikle daima doğrudan, hizmetten, eser siyasetinden yana kullanarak ülkemizin önünde yepyeni pencereler açtık" dedi.

'İZMİR'İ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAKTA KARARLIYIZ'

Yerel seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde bu kazanımları daha da ileri taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere Fetret Devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. Buna hazır mıyız? İzmir, İstanbul, Ankara, buna hazır mıyız? İzmirlinin iradesini 'çantada keklik' görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyasetiyle gemisini yürütenlere hep birlikte 'Yeter' diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bunu biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum. TEKNOFEST İzmir'in hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yarışmalarda dereceye giren tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. TEKNOFEST'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde emeği olan herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.