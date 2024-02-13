ENKA Sanat Borusan Quartet'ı Ağırlıyor

ENKA Sanat, Türkiye'nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet'ı "Dörtlülerin Dörtlüsü" konseriyle ağırlıyor.

???????ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek konser, oda müziğinin usta bestecilerine sunulan bir saygı gecesi niteliği taşıyor.

Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü müzikseverlerle bir araya geliyor.

Borusan Quartet bu konserde, müzik tarihinde klasik dönem ile romantik döneme adını altın harflerle yazdıran, Haydn ve Mozart'tan başlayarak Beethoven ve Schubert'e uzanan bestecilerin başyapıtlarından oluşan bir repertuvar sunmaya hazırlanıyor.