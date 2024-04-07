Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel öğrenciler, şehitlikte dua ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Merkez eğitmenlerinden Ferda Ertuğrul, Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anmaya ve minnetlerini sunmaya geldiklerini ifade etti.

Özel öğrencilerden Semih Türkoğlu da arkadaşlarıyla şehitliği ziyaret ettiklerini kaydetti.