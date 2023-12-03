Engelli Gençler Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Polislik Deneyimi Yaşadı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, polislik mesleğine meraklı engelli gençleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 1 günlüğüne polis üniformasıyla buluşturdu.

Anne veya babaları da polis ve emniyet personeli olan gençlerden görme engelli Yiğit Kaya Yıldırım (15) ile işitme engelli Selin Serttürk (19) ve Ayşe Tuana Kasserci (14), 1 gün boyunca Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde görev aldı. Yiğit Kaya Yıldırım, Ayşe Tuana Kasserci ve Selin Serttürk, ilk olarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde deniz polisi oldu. Görevli deniz polisi, gençlerle birlikte polis teknesiyle denize açıldı. Denizde tekneyi de kullanabilen gençler, ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleriyle Kaleiçi'nde bir süre görev aldı. Yunus ekiplerinin üniformalarını giyip, motosikletlerine binen gençler, sonrasında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Birimine geçti. Burada üniforma giydirilen gençler, son olarak Atlı Polis Birimi'nde ata bindi.

Malatya'daki depremde evleri ağır hasar aldıktan sonra polis memuru babasıyla Antalya'ya gelen Yiğit Kaya Yıldırım ile gün boyu farklı emniyet birimlerini gezen Ayşe Tuana Kasserci ve Selin Serttürk, polislik mesleğini çok sevdiklerini söyledi. Gençler, 1 günlüğüne de olsa böyle bir fırsatın kendilerine tanınmasından dolayı Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.