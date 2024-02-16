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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Erzincan maden kazasında 9 kardeşimizi arıyoruz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Erzincan'da meydana gelen maden kazasında 9 işçinin kaybolduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, yapılan çalışmalarda kardeşlerin 3'ünün bir lokasyonda, diğer 6'sının ise başka bir lokasyonda olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik"

Kaynak: AA / Güncel

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