Endonezya, Çinli Şirketlerin Geliştirdiği Mrna Kovid-19 Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi

CAKARTA, 30 Eylül (Xinhua) -- Endonezya Ulusal İlaç ve Gıda Kontrolü Kuruluşu (BPOM), Çinli şirketler tarafından geliştirilen mRNA temelli Kovid-19 aşısı AWcorna'nın acil kullanımına onay verdi. Suzhou Abogen Biyolojik Bilimler Limited Şirketi tarafından Walvax Biyoteknoloji Limited Şirketi'nin katkısıyla geliştirilen AWcorna bir SARS-CoV-2 mRNA aşısı. AWcorna, iki ila sekiz santigrat derece arasında depolanabiliyor ve transfer edilebiliyor. BPOM Başkanı Penny Lukito, Cuma günü Cakarta'da gerçekleştirilen basın toplantısında, "AWcorna aşısının 18 yaş ve üzerindekilerin SARS-CoV-2 virüsüne yakalanmalarını önlemek için birincil ve heterolog bir takviye dozu olarak acil kullanım onayına sahip olmasına karar verildi" dedi. Ana iki dozluk dizilere yönelik acil kullanım onayı, an itibariyle Endonezya'yı da içeren üç ülkedeki 31 alanda devam eden, büyük öneme sahip faz-3 klinik deneylerden elde edilen verinin güvenliği ile verimliliğini temel alıyor.