Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah baş başa görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.??????????????
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel