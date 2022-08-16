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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah baş başa görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.??????????????

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Malezya Güncel Haberler

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