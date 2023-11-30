Emine Erdoğan: Ayaş domatesinin AB coğrafi işaret tescili mutluluk verici

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş domatesinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde üretilen, donuk pembe-kırmızı renk tonuna sahip domatesin AB coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili paylaşımda bulundu. 24 Ağustos 2022'de Ayaş domatesini tarladan toplayan çiftçi kadınları ziyaretine ilişkin görüntüleri de paylaşan Emine Erdoğan, "Anadolu'nun altın değerindeki topraklarından sofralarımıza ulaşan her nimet, eşsiz bir hediye. AB nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yerel zenginliklerimize, Ankara'mızın meşhur Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici. Ata yadigarı mirasımızı korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak için el birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştırmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.