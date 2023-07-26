Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaklaşık bir aydır hava sıcaklıkları 35 derecede hissedilirken güneşli hava yerini sağanak ve doluya bıraktı. Kısa sürede şiddetini arttıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yollar göle döndü. Sürücülerin de sağanakla birlikte trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.