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Elazığ gündem: Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı

Elazığ gündem: Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı

Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da park halindeki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ'da park halindeki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kamyonetin yerini tespit eden ekipler, şüpheliler H.U. (19) ve A.B'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonet de sahibine teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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