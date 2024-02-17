Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, biri pompalı 2 tüfek, 55 kartuş, 65,30 gram esrar, 11,33 gram metamfetamin ve 28 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.