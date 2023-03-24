ELAZIĞ'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

ELAZIĞ'da, otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AG 0615 plakalı otomobil, iddiaya göre, seyir halindeyken önüne atlayan erkek çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve ismi öğrenilemeyen erkek çocuğu yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)