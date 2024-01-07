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Elazığ'da Otobüste Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu

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Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada salçaların içine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Elazığ Mahkeme Güvenlik Cezaevi Adliye Uyuşturucu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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