Elazığ'da Otobüste Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel