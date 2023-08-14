Elazığ'da Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Golan Kaplıcaları mevkiinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vaşak, kırmızı listede yer alıyor ve nesli tehlike altında bulunuyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları mevkiinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre görüntülenen vaşak, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ