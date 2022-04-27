Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Nimri Köyündeki bir çiftlikte şüpheli şahısların olduğunu fark etti.

Ekipler çiftliği kontrol ettikleri esnada içeride bulunan 4 zanlı kaçmaya başladı.

Yapılan takip sonucu şüpheliler H.Ü, M.T, M.A. ve K.A, çiftlikten 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Haberler

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