Elazığ'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu.
Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.