Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 23 AY 995 plakalı otomobil, 23 ABK 968 plakalı minibüs ve 34 CGP 345 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AY 995 plakalı otomobil, N.K. idaresindeki 23 ABK 968 plakalı minibüs ve A.Ö. idaresindeki 34 CGP 345 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.