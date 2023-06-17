Elazığ'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. İlk kaza, Karakoçan ilçesi Gaztepe mevkiinde meydana geldi. İkinci kaza ise Elazığ-Bingöl Karayolu Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Her iki kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.
İlk kaza, Karakoçan ilçesi Gaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 AE 556 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 23 EL 245 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Elazığ- Bingöl Karayolu Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. yönetimindeki 24 DT 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ