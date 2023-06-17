Elazığ'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. İlk kaza, Karakoçan ilçesi Gaztepe mevkiinde meydana geldi. İkinci kaza ise Elazığ-Bingöl Karayolu Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Her iki kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.