Ek Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de: 1 Milyar 250 Milyon Lira 'Yabancıların Sağlık Giderlerine' Ayrıldı

SİNAN TARTANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na; 2022 yılı bütçesine 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesine ilişkin kanun teklifi sundu. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bütçesine 1 milyar 650 milyon lira ödenek eklenmesi öngörüldü. Bu ödeneğin 1 milyar 250 milyon liralık bölümünün "Ülkemizde yaşayan yabancılara ilişkin sağlık giderleri" için harcanacağı belirtildi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Buna göre; genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçelerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçelerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi öngörüldü.

GÖÇ İDARESİ'NE 1 MİLYAR 650 MİLYON LİRA EK ÖDENEK

Kanun teklifi kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı bütçesine, 1 milyar 650 milyon lira ek ödenek aktarılması öngörüldü. Bu ek ödeneğin 1 milyar 250 milyon lirası "Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler" kalemine ayrıldı. Bu gider kalem için "Ülkemizde yaşayan yabancılara ilişkin sağlık giderleri" açıklaması yapıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı için ayrılan ek ödeneğin 170 milyon lirasının "Düzensiz göçmenlerin sınırdışı işlemlerine ilişkin giderlere", 200 milyon lirasının ise "Geri gönderme merkezleri giderlerine" ayrılması öngörüldü.

ANKA / Güncel