Eğitim-İş, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını yargıya taşıyacak

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Özbay, "Yeniden bir yasal düzenleme bu sorunu çözer. O da mülakatların tümden geri çekilmesi demektir. Geçmişte yapılan mülakatlar torpil mekanizmasının bir göstergesidir. Bu tarzda aldatmacalara izin vermeyeceğiz. Köklü çözüm için öğretmen atamalarında mülakatlardan vazgeçilmeli. Bu konuda sözlerinde dursunlar" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmen atamalarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın KPSS sınav puanının yüzde 50'si ile bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınan puanın yüzde 50'sinin ortalamasıyla oluşturulan atama puanı uygulamasını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

"ADİL BİR DÜZENLEME YAPIYORLARMIŞ GİBİ AMA ALDATMACA VAR"

"Sözlerini tutup mülakatı kaldırmak yerine eskiye göre daha objektif bir kriter getirildiği izlenimi yaratılmak istenmektedir. Yani bu düzenlemenin hiçbir olumlu ve iyimser tarafı bulunmamakta olup tamamıyla bir aldatmacadır" ifadelerini kullanan Özbay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu.

"Mülakat sistemini KHK ile AKP iktidarı getirdi. En sonunda mülakatın adaletsiz olduğunu kendileri de teyit etti. Seçim öncesi 'kaldıracağız' dediler. Adil bir düzenleme yapıyorlarmış gibi ama aldatmaca var. Mevcut kanuna göre yüzde 50 yüzde 50 yaparız deme hakları yok. Yeniden bir yasal düzenleme bu sorunu çözer. O da mülakatların tümden geri çekilmesi demektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yetiştirme gibi bir görevi yok. Bu görev üniversitelerindir. Bu mesleğe hakarettir. Gençlerin emeğine saygısızlıktır."

"BAKAN DA KAYIRMA OLDUĞUNU SOMUT OLARAK ORTAYA KOYDU"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmişte yapılan mülakatların "torpil mekanizmasının" bir göstergesi olduğunu söyleyen Özbay, "Bu tarzda aldatmacalara izin vermeyeceğiz. Köklü çözüm için öğretmen atamalarında mülakatlardan vazgeçilmeli. Bu konuda sözlerinde dursunlar. Yüzde 50 yüzde 50 ortalamayı aldığında puan düşüyor, aradaki puanı gasp etmiş oluyorsunuz. Yarısını aldığınızda adaleti sağlamıyorsunuz. Bunun bir planlaması olmalı. Bir an önce sözlerini tutsunlar. Bakan da geçmiş açıklamalarında kayırma olduğunu somut olarak ortaya koydu" diye konuştu.