Edremit Belediyesi Mahallelerde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tuzcumurat Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol ve süpürge araçlarıyla sokaklar yıkanarak, yollardaki ve kaldırımlardaki çöpler temizlendi. Diğer mahallelerde de kapsamlı temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent merkezinin en büyük mahallelerinden olan Tuzcumurat Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol ve süpürge araçlarıyla sokaklar yıkanarak, yollardaki ve kaldırımlardaki çöpler temizlendi.

Büyük bir titizlikle ve özenle temizlenen Tuzcumurat Mahallesi gibi diğer mahallelerde de kapsamlı temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.