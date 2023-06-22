Edremit Belediyesi Kurban Bayramı için 4 satış, 15 kesim noktası belirledi

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 4 kurban satış, 15 kurban kesim noktası belirledi. Halk sağlığı gözetilerek güvenli şekilde satışa sunulacak hayvanlar için veteriner hekim görüşü de dikkate alındı. Belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyeceği ve bu duruma uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 4 kurban satış, 15 kurban kesim noktası belirledi.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı illerden getirilen kurbanlık hayvanlar için toplum sağlığı gözetilerek güvenli şekilde satışa sunulması amaçlanırken, veteriner hekim görüşü de dikkate alındı.

Halk sağlığı açısından belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyeceği ve bu duruma uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen kurban kesim yerleri şöyle sıralandı:

Tuzcumurat Mahallesi Trafo Yanı, Cumartesi Pazarı Yanı, Hamidiye Mahallesi Ethem Demir Sitesi Yanı, Fethiye Hanım Cami Yanı, Kapalı Spor Salon Karşısı, Gazicelal Mahallesi 75. Yıl Ortaokul Yanı, Hekimzade Mahallesi Üçler Dede Türbesi Yanı, Değirmenönü Caddesi, Eski Bayram Yer Caddesi, Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları, Akçay Mahallesi Dallas Mevkii Can Yapı Karşısı, Zeytinli Mahallesi Edremit Belediyesi Zeytinli Mezbahanesi, Altınoluk Mahallesi Taner Kışlası Stadyum Yanı, Edremit Yüksekokul Yani Güreş Alanı, Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri Eski Zeytinli Mezbahanesi.

Satış satış yerleri ise Edremit Yüksekokul Yanı Güreş Alanı, Akçay Mahallesi Dallas Mevkii Canyapı Karşısı, Altınoluk Mahallesi Taner Kışlası Stadyum Yanı, Zeytinli Mahallesi Eski Okul Bahçesi olarak belirlendi.