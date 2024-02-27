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Edirne ve Kırklareli'nde Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

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Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı. Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu. Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner Dişdiş, iklim değişikliği nedeniyle havaların ısındığını ve ağaçların çiçek açtığını belirtti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.

Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı.

Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu.

Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner Dişdiş, AA muhabirine, "Her sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı." dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.

Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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