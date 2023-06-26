Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kurban Pazarları Devam Ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban pazarlarında alışveriş sürüyor. Üreticiler kurbanlıkları satarken, vatandaşlar bütçelerine uygun hayvan arayışında. Arife ve bayramın birinci günü yoğunluk bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kurban pazarlarında alışveriş sürüyor.

Edirne'de üreticiler kurbanlıkları Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda satıyor.

Kurbanlık almaya gelen Tayyar Terzi, AA muhabirine, orta büyüklükte kurbanlık koç baktığını söyledi.

Önceki yıllarda köyleri gezerek kurbanlık aldığını anlatan Terzi, "Bu yıl kurban pazarından almayı tercih ettim. Kurban Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Arife ve bayramın birinci günü yoğunluk bekleniyor

Üretici Emre Dedeköy de kurbanlık satışlarının devam ettiğini ifade etti.

Arife ve bayramın birinci günü kurban pazarında yoğunluk beklediklerini belirten Dedeköy, "5 gündür buradayız satışlarımız devam ediyor. Borsanın sağladığı imkanlar güzel. Hayvanımızı gece burada bırakıp gidebiliyoruz." diye konuştu.

Üretici Turan Altınerdal ise kurban pazarının genellikle arife ve bayramın birinci günü hareketlendiğini anlattı.

Vatandaşların kurban için büyükbaşa yöneldiğine değinen Altınerdal, "Tatilin uzun olması nedeniyle insanlar denize tatile gidiyor, kurbanlarını hayır kurumlarına bağışlıyorlar. Eskisi gibi değil; önceki yıllar buralarda yer kalmazdı, çok fazla kurban kesilirdi." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan pazarda hayvan satışları devam ediyor.

Hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Hayvan satıcısı Ahmet Karagülle, satışların yarın daha hareketli olmasını beklediklerini dile getirdi.

Karagülle, "Genelde arife günü veya bayramın birinci günü daha hareketli oluyor. İnsanlar bu günlerde fiyatların biraz daha düşebileceğini düşünüyor. İnşallah getirdiğimiz hayvanları satarak mutlu bir şekilde ayrılırız, diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de Pınar Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında satışlar devam ediyor.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle pazarda durgunluk yaşanıyor.