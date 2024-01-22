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Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin 'Sokağın Gözü' Sergisi Açıldı

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Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 'Sokağın Gözü' adlı fotoğraf sergisi, Dedeağaç Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi'nde açıldı. Sergiye Edirne Konsolosu Aristidis Radiopulos da katıldı.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğince (EFOD) düzenlenen "Sokağın Gözü" adlı fotoğraf sergisi, Batı Trakya'daki Dedeağaç Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristidis Radiopulos, Dedeağaç Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi Başkanı Karayorgiu Dimosthenis, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz ve dernek üyeleri ile Dedeağaç Belediyesi Turizm ve Kültür Başkan Yardımcısı Kiryakos Aetopoulos da katıldı.

Serginin açılışında konuşan Edirne Konsolosu Radiopulos, iki dernek arasındaki işbirliğinin büyük bir geleceği olduğunu ve fotoğraf alanında önemli meyveler vereceğine inandığını ifade etti.

Radiopulos, "Sanat, iki komşu ülkede de bir araç olarak insanları birbirine yakınlaştırır." dedi.

EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, serginin önemli bir kültür köprüsü olacağına inandığını belirterek, Edirne Konsolosu Radiopulos'a teşekkür etti.

39 fotoğraftan oluşan sergi, 26 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Yunanistan Dedeağaç Edirne Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

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