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Edirne'den kısa kısa

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, ziyarette, kuruma ait çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaya ve Yapça, ortak projelerde ve bir arada faaliyetler geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Yayla'da peyzaj çalışması

Keşan Belediyesi ekiplerince, Yayla Sahili'nde peyzaj çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin mücavir alanlarından olan Yayla Sahili'nde Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aker ve Siteler caddelerinde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Yayla Parka da parke taşı döşendiği aktarılan açıklamada, "Sahillerimizde yaşayan sakinlerimizin ve tatilini bölgemizde geçirmek isteyen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kent konseyi üyeleri belediyeyi ziyaret etti

Keşan Kent Konseyi üyeleri, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kent konseyi üyeleri, ilçede devam eden çalışmalar ve projelerle hakkında görüştü.

Kent konseyinin yeni yürütme kuruluna başarılar dileyen Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Özgür Kaya Süloğlu Edirne Keşan Güncel Haberler

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