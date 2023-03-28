Edirne'deki operasyonda yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 9,25 gram eroin, 18 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel