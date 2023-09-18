Edirne'de Yağma Suçlarından Aranan Hükümlü Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yağma suçlarından aranma kaydı olan ve bu suçlardan 16 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yağma suçlarından aranma kaydı olan ve bu suçlardan 16 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin kimlik sorgusunda, Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/284 sayılı karar ile hükümlü olduğu tutuklunun kaçtığı ve gece vakti yağma suçlarından aranma kaydı olduğu öğrenildi.

İşlediği suçlardan 16 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edilen 26 yaşındaki Y. İ. K. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE