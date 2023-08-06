Edirne'de Rüzgar ve Kuvvetli Sağanak Etkili Oldu

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar korunmak için iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı caddeler araç trafiğine kapatıldı ve ağaçlar devrildi. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.