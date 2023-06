Edirne'de kasapların kurban kesim mesaisi sürüyor

EDİRNE - Edirne'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda ve kesimhanelerde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Edirne'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestirdi.

Kesimhanelerde yoğun mesai harcayan kasaplar, vatandaşlar için aralıksız çalışarak hizmet vermekten mutlu olduklarını ifade etti.

"Herkes etlerini memnun bir şekilde alıp gidiyor"

Edirneli kasaplardan Emin Akın, 2023 yılı kurban kesim mesaisini sonuna geldiklerini belirterek, "Kazasız belasız kurbanlarımızı kestik. Her insana kurban kesmek nasip olmuyor, her hayvana da kurban olmak nasip olmuyor. Vatandaşlarımızın seçtikleri kurbanların vekaletini alıyoruz. Vekaletlerini aldıktan sonra vatandaşlarımızın gözü önünde kesiyoruz. Daha sonra kurbanın her bölümünden pay edilerek parçalara ayrılıyor. Herkes etlerini memnun bir şekilde alıp gidiyor. Kurbanın kazasız, belasız atlattığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Ne zaman vatandaşlarımızın kurbanlarını kesip teslim edersek bizimde içimiz rahat ediyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Edirneli kasaplardan Mehmet Kaya ise, kemikli ve kemiksiz sakatatları parçalara ayırarak, helal bir şekilde kurbanları vatandaşlara teslim ettiklerini ifade etti.