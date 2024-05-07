Edirne'de kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi
Edirne'de jandarmanın yaptığı operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 9 koli içerisinde gümrük kaçağı 97 araç yedek parçası bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan arama 9 koli içerisinde gümrük kaçağı 97 araç yedek parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.