Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma ve Saçlımüsellim köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı

Enez ilçesinde sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı.

Enez Belediyesince sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı.

Sulak alanlarda ve bataklıklarda üreyen sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, yazlıkçıların tatillerini rahat geçirebilmeleri amacıyla sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarını yaparak önlem aldıklarını ifade etti.

İlaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.

Başkan Özden'e ziyaretler

Havsa Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Özden'e ziyaretler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Üyeleri, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulundan akademisyenler, Batıkale Motosiklet Kulübü Üyeleri ve iş insanları Özden'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Özden de ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, durmaksızın çalışacaklarını kaydetti.