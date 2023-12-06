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Edirne'de Büyüköğünlü Göleti ile tarım arazileri suyla buluşuyor

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde inşa edilen Büyüköğünlü Göleti, son dönemdeki yağışlarla su tutmaya başladı. Gölet sayesinde bölge çiftçisi sulu tarım imkanına kavuşacak ve tarımsal üretim artacak.

Edirne'de kuru tarımın hakim olduğu Lalapaşa ilçesinde 4 bin dönüm tarım arazisini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti, son dönemdeki yağışlarla su tutmaya başladı.

İlçeye bağlı Büyünlü köyü kırsalında DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen 1 milyon 830 bin metreküp su tutma kapasiteli gölet sayesinde bölge çiftçisi sulu tarım imkanına kavuşacak.

Yapım çalışmalarında sona gelinen gölet kasım ve aralık yağışlarıyla dolmaya başlarken, üreticiler 2024 tarım sezonunda sulama imkanlarından faydalanabilecek.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine sulama imkanlarının genişlemesinin tarımsal üretime katkı sağladığını söyledi.

Bölge üreticilerinin yeterli sulama kaynakları olmadığı için kuru tarım yaptığını belirten Öztürk, Büyüköğünlü Göleti ve benzer sulama projeleriyle tarımdan elde edilen gelirin arttığını ifade etti.

Sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle olası kuraklık durumlarından daha az etkilenileceğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bölgemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Toprak yapısına bağlı olarak daha çok yem bitkilerinin ekimi yapılıyor. Mısır, yonca ve fiğ bitkisinin üretilmesi için çiftçilerimiz sulama yapacak. Bu sayede hayvancılığın maliyeti düşecek ve buna bağlı olarak hayvan varlığı artacak. Böylelikle üreticilerimiz para kazanacak ve bölgemizde son yıllarda yaşanan göçün duracağına inanıyorum. Sulama imkanları sayesinde çiftçinin yetiştirdiği yan ürünler, hayvancılıktaki maliyetinin yüzde 30'a yakın düşmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde ayçiçeğinde de sulama sayesinde yüzde 50'ye varan verim artışı sağlanacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Lalapaşa Edirne Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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