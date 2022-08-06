Son Dakika | ORTA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı. DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 21.30 sıralarında D-655 karayolu Çamköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Fırat Tıngıroğlu idaresindeki 14 AAC 351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Fırat Tıngıroğlu ile İlknur Sivrioğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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