Düzce'de Modern Pazar Yeri Temeli Atıldı

Düzce Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi'ne kazandırılan modern pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

"Salı Pazarı" olarak bilinen bölgede 140 tezgah kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen modern pazar yerinin temeli atma töreninde Mehter Takımı gösteri sundu.

Törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye olarak hiçbir zaman göstermelik iş yapmadıklarımı söyledi.

Mahalle muhtarıyla görüşmenin ardından planlan yapıp çalışmaya başladıklarını vurgulayan Özlü, "Önce 'Parasını bulacağız, projeyi hazırlayacağız, ihalesini yapacağız.' dedim. Gerçekten de önce bütçemizi ayarladık. İhalesini yaptık. 10 milyon lira bir bütçe ayırdık. Burada takas işlemleri vardı. Bazı kurumların takas işlemlerini yaptık, müsaade aldık. Projeyi kendim mimarlarımız çizdi, hazırladı. Serbest ihale yaptık. İnşallah bu yaz bitecek. Kış geldiğinde pazarcı esnafımız medeni şartlarda burada hizmet verecek. Mahalle halkımız da buradan alış verişini yapacak." şeklinde konuştu.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, CHP İl Başkanı Semih Cemşit, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ile mahalle sakinleri katıldı.