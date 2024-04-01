Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Özlü 41 bin 222, Yeniden Refah adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )