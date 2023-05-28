Bursa'da sabah nikahları kıyılan genç çift, düğün eğlenceleri yarıda kesip oy kullanacakları okula geldi. Gelinlikle oy kullanmaya gelen çifti gören vatandaşlar hem sevindi, hem de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Düğünlerini yarıda kesip oy kullanamaya geldiler

BURSA - Bursa'da sabah nikahları kıyılan genç çift, düğün eğlenceleri yarıda kesip oy kullanacakları okula geldi. Gelinlikle oy kullanmaya gelen çifti gören vatandaşlar hem sevindi, hem de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa giderken, Bursa'da da binlerce vatandaş sandığa gitti. O vatandaşların arasından biri de nikahını kıyıp Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir Orta Okuluna gelen Ulaş Enis ve Sema Kızıldere çifti. Saat 5 sıralarında düğün eğlencelerini yarıda kesen çift oy kullanacakları okula gelerek sandık başına gitti. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı anlar yerini alkışlara bırakırken, gelin ve damattan yarıda bıraktığı eğlencelerini tamamlamak için tekrar düğün aracına bindi. Renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Vatandaşlık görevi için eğlenceye ara veren gelin Sema Kızıldere, "Bugün bizim özel bir günümüzdü, şimdi bir özel günümüz daha oldu. Bugünün unutulmaz olmasını istedik. Vatandaşlık görevimiz için eğlencemizi yarıda kesip oy sandığa gittik. Şimdi bizi bekleyen dostlarımızın yanına gidiyoruz" diye konuştu.

Damat Ulaş Enis ise, "Bugün mutlu günümüze ufak bir ara verip oy kullandık. Sevdiklerimiz bizi bekliyor. Vatandaşlık görevimizi tamamladık şimdi oraya doğru gidiyoruz" dedi.